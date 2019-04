Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim - Rabiater Pkw-Lenker geht auf einen Fußgänger los- Zeugen gesucht!!!

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 25. April, um kurz nach 17.00 Uhr fuhr ein schwarzer Kleinwagen mit FR-Zulassung rasant von der Werderstraße nach rechts in die Hügelheimer Straße. Als etwa zehn Meter nach der Einmündung ein 72-jähriger Fußgänger die Fahrbahn überquerte wurde dieser vom Fahrer des Kleinwagens zunächst beleidigt und dann sogar körperlich angegangen. Der Fußgänger wurde trotz Fahrzeugverkehr auf der Hügelheimer Straße vom Pkw-Lenker gestoßen. Im Anschluss daran setzte sich der Mann wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Der Vorfall konnte von mehreren Zeugen beobachtet werden. Diese Zeugen und insbesondere ein hilfsbereiter junger Mann, bekleidet mit einem weißen T-Shirt, etwa 20 Jahre alt und schwarzhaarig mit gelbem Fahrrad, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Müllheim, Tel. 07631-17880, in Verbindung zu setzen.

RM/ DH

