POL-FR: Bad Bellingen: Auto fährt durch Glasscheibe einer Bank - eine Person erheblich verletzt

Am Donnerstag gegen 11.30 Uhr verwechselte eine 80jährige Frau auf einem Parkplatz einer Bankfiliale in Bad Bellingen das Brems- und Gaspedal. Hierdurch beschleunigte das Fahrzeug stark und fuhr gegen die verglaste Front der Bank. Durch den Aufprall wurden die Glasfront und der Eingangsbereich stark beschädigt. Eine Frau, die sich in der Bank aufhielt, erlitt durch umherfliegende Glassplitter Schnittverletzungen und musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden am Pkw liegt bei rund 5000 Euro, an der Bank vermutlich im fünfstelligen Bereich.

