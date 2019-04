Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt - Rollerfahrer mit Sozia kommt von der Fahrbahn ab

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 25.04.2019, ca. 13.30 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fahrer eines Motorrollers das Reichenbachtal bergwärts. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und kleineren Steinchen auf der Fahrbahn kommt er mit Fahrzeug und der 21-jährigen Sozia in Höhe des Theibisenhof nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie rutschen ins angrenzenden Wiesengelände. Durch den Sturz erleiden Fahrer und Mitfahrerin mehrere Schürfwunden. Sie wurden zur weiteren ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Am Motorroller entstand Schaden in Höhe von ca. 100,- EUR

