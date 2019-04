Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Hutablage entwendet - Zeugensuche

Ziemlich dreist muss ein bislang unbekannter Täter vorgegangen sein, als er am Dienstag gegen 20.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes am Hörnle in Grenzach einen Diebstahl beging. Ein VW-Fahrer war gerade dabei ein Fahrrad in sein Fahrzeug zu laden. Hierzu musste er seine Hutablage kurzzeitig ausbauen und stellte sie neben dem Auto ab. Dies nutzte der Unbekannte und nahm die Hutablage mit. Der Schaden liegt bei rund 250 Euro. Das Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624/9890-0, sucht Zeugen.

