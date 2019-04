Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Pkw beschädigt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Luisenstraße wurde am Donnerstag zwischen 6 und 18 Uhr ein Auto beschädigt. Ein bislang Unbekannter schlug hierbei sowohl die Verglasung der Rück-, wie auch der Frontscheinwerfer kaputt. Weiterhin wurde das Fahrzeug zerkratzt. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/9797-0, sucht Zeugen.

