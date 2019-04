Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten. Dreister Dieb läuft mit vollem Einkaufswagen an den Kassen vorbei

Freiburg (ots)

Mit einem gut gefüllten Einkaufswagen lief am Donnerstag gegen 15.50 Uhr ein 45 Jahre alter Mann mit schnellen Schritten vom Verkaufsraum eines Einkaufsmarktes an der Infokasse vorbei, ohne im Vorfeld seine Ware an einer der Kassen zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin verständigte die Marktleitung und der Mann wurde auf dem Parkplatz bei seinem Auto angesprochen und wieder mit rein genommen. Die Polizei wurde verständigt. Der Gesamtwert der entwendeten Lebensmittel betrug über 180 Euro. Der außen auf der Tüte aufgeklebte Beleg für Frischfleisch im Wert von knapp 100 Euro war von dem Mann bereits entfernt worden. Neben einer Vertragsstrafe, die direkt vor Ort bezahlt werden musste, erwartet den dreisten Mann nun eine Strafanzeige.

