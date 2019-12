Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Polizei sucht weiter nach dem Täter - Wer griff die Frau auf dem Radweg an?

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Am vergangenen Donnerstag (21. November) hielt ein Mann auf dem Fahrradweg zwischen Bad Vilbel und Dortelweil eine junge Frau fest. Noch immer ist nicht klar, wer der Täter war. Die Kriminalpolizei, Tel. 06131-601-0, sucht daher weiter nach Zeugen und bittet um Hinweise auf den Mann.

Vom Dottenfelder Hof entlang der Büdinger Straße auf dem Fahrradweg in Richtung Gronau lief die Niederdorfelderin in der Nacht zum Donnerstag. Etwa zwischen 00.20 und 00.30 Uhr kam aus einem Gebüsch am Radweg ein Mann auf sie zu, wollte sie angeblich etwas fragen und hielt sie dabei fest. Als sie sich gegen das Festhalten wehrte, drückte der Mann sie zu Boden. Mit heftiger Gegenwehr konnte sie sich jedoch befreien und weglaufen. Sie lief daraufhin die Straße entlang zurück in Richtung Dottenfelder Hof und versuchte ein Auto anzuhalten.

Mehrere Fahrzeuge passierten dabei vermutlich die Frau, bevor ein Taxifahrer sie mitnahm, der sich inzwischen bei der Polizei meldete. Die Fahrzeuginsassen der passierenden Fahrzeuge könnten wichtige Zeugen für die Polizei sein und werden gebeten sich ebenfalls mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Der Täter lief in unbekannte Richtung davon. Er wird als etwa 1.60m groß, etwa 20 bis 35 Jahre alt, mit Vollbart und dunklen Haaren beschrieben, die an den Seiten etwas kürzer waren als obendrauf. Er trug eine dunkle Jacke, die wie die eines "Michelinmännchens" gewirkt haben soll, dazu dünne dunkle Handschuhe und eine helle Hose. Im Gerangel mit der Niederdorfelderin wurde diese vermutlich beschädigt. Gerade durch die helle beschädigte Hose und die auffällige dunkle Jacke könnte der Mann daher auch später anderen Personen abseits des Tatorts aufgefallen sein.

Das Motiv des Täters ist weiterhin unklar. Jeder Hinweis kann die Ermittlungen voranbringen, weshalb jeder der auch noch so kleinen Beobachtungen gemacht hat und Hinweise in diesem Fall geben kann, gebeten wird sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

