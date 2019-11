Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Diebe auf Baustelle in Karben ++ Aktenkoffer aus Auto in Büdingen geklaut

Friedberg (ots)

Aktenkoffer aus Auto geklaut

Büdingen: Am Schlag stand der graue Audi Q3 eines Ranstädters am Donnerstag, zwischen 14.30 und 17.30 Uhr. In dieser Zeit gelang es einem Dieb auf unbekannte Weise den Kofferraum des PKW zu öffnen. Daraus entwendete er einen schwarzen Aktenkoffer, indem sich neben einem Laptop auch Arbeitsgeräte des Fahrzeugnutzers befanden. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

*

Diebe auf der Baustelle

Karben: Von einem Baustellengelände an der Alten Gärtnerei entwendeten Diebe zwischen 18 Uhr am Donnerstag und 07.30 Uhr am Freitag mehrere Elektrowerkzeuge. Vermutlich durch ein gekipptes Fenster gelangten die Täter in den Rohbau. Der Wert der Beute liegt bei etwa 500 Euro. Um Hinweise in diesem Zusammenhang bittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell