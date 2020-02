Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht lohnt sich nicht

Kaiserslautern (ots)

Der Fahrer eines BMW wird verdächtigt, am Montagabend in der Daniel-Häberle-Straße Fahrerflucht begangen zu haben. Beim Rückwärtseinparken stieß er mit seinem Wagen gegen ein parkendes Auto. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Mann weg. Zeugen beobachteten den Unfall und informierten die Polizei. Der BMW-Fahrer blickt einem Strafverfahren entgegen. Nach dem Gesetz kann er eine Freiheitsstrafe oder Geldstrafe erwarten. Außerdem steht sein Führerschein auf dem Spiel. |erf

