Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung Dresdener Straße

Osterholzstraße

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Beim Zusammenstoß zweier Pkw an der Kreuzung Dresdener Straße / Osterholzstraße sind am gestrigen Dienstagabend drei Menschen verletzt worden. Die Fahrer beider Pkw sowie ein Insasse wurden anschließend mit Rettungswagen in Kasseler Krankenhäuser gebracht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hatten sie vermutlich eher leichte Verletzungen davongetragen.

Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, war es gegen 17:50 Uhr zu dem Zusammenstoß gekommen. Den ersten Ermittlungen zufolge war ein 61-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit einem VW Up auf der Osterholzstraße in Richtung Dresdener Straße unterwegs und hatte an der Kreuzung zunächst an der roten Ampel angehalten. Nach Zeugenangaben soll der Fahrer dann aus noch unbekannten Gründen losgefahren sein, obwohl die Ampel nach wie vor Rot zeigte. Im Kreuzungsbereich war der Kleinwagen dann frontal gegen die linke Seite eines VW Passats gekracht, der von rechts kam und auf der Dresdener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Dabei hatten sich sowohl der 61-Jährige als auch der 58-jährige Fahrer des Passats und ein 50-jähriger Insasse dieses Wagens, beide aus Kassel, die Verletzungen zugezogen. An den zwei Fahrzeugen waren Totalschäden entstanden. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens wird insgesamt auf 10.000 Euro beziffert.

