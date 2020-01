Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Haus über Balkontür: Kripo sucht in Schauenburg nach Zeugen

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

In ein Haus im Schauenburger Ortsteil Hoof brachen bislang unbekannte Täter am gestrigen Dienstag während der Abwesenheit der Bewohner ein und erbeuteten Geld. Die für Einbrüche zuständigen Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei sind mit den weiteren Ermittlungen betraut. Sie suchen Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, ereignete sich der Einbruch in das Haus in der Straße "An der Bauna", nahe der "Bornwiese", in der Zeit zwischen 07:30 Uhr und 19:45 Uhr. Die unbekannten Täter hatten sich dem Haus über einen Balkon auf der Gebäuderückseite angenähert und anschließend die Balkontür aufgebrochen. Nachdem sie in zahlreichen Schränken nach Wertsachen gesucht und das Geld erbeutet hatten, flüchteten sie vermutlich über die Haustür in unbekannte Richtung. Den angerichteten Sachschaden schätzen die Polizisten auf etwa 500 Euro.

Zeugen, die den Ermittlern des K 21/22 Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell