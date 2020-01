Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldung vom 07.01.2020: Gießen: Fahndung nach Einbrechern in der Thaerstraße - Kripo sucht Zeugen

Gießen (ots)

Nach zwei Einbrechern fahndete die Polizei am Montagabend im Bereich der Thaerstraße und der Frankfurter Straße in Gießen. Zwei Männer wurden gegen 17.30 Uhr durch einen Zeugen in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses überrascht. Die beiden Männer rannten dann offenbar zu einem in der Nähe geparkten Auto und fuhren in unbekannte Richtung davon. Die Fahndung brachte bislang nichts ein.

Der erste Hinweis des Zeugen ging bei der Polizei gegen 17.30 Uhr ein. Der Anwohner war unmittelbar zuvor in seine Wohnung zurückgekehrt und überraschte dabei zwei Einbrecher. Offenbar waren die unbekannten Männer vorher auf ein Dach eines PKW geklettert und sprangen von dem Autodach aus auf den Balkon des Mehrfamilienhauses. Von dort aus machten sie sich an einem Fenster und an der Balkontür zu schaffen. Anschließend durchsuchten sie mehrere Zimmer nach Wertsachen und fanden dabei mehrere Schmuckteile. Offenbar kehrte der Zeuge in diesem Moment nach Hause. Die beiden Täter flüchteten mit dem Schmuck dann mit einem Sprung aus dem ersten Stock und rannten zu einem in der Händelstraße abgestellten PKW. Der schwarze Kleinwagen, an dem sich sehr wahrscheinlich ortsfremde Kennzeichen befunden haben, fuhr dann in unbekannte Richtung davon.

Zeugen, welche die beiden Männer auf der Flucht sahen, konnten der Polizei gegenüber eine Beschreibung des Einbrecherduos abgeben. Demnach sollen beide Männer etwa 175 Zentimeter groß sein und eine normale Figur haben. Beide sollen einen Dreitagebart haben. Vom Erscheinungsbild, so die Zeugen, könnten die beiden Einbrecher aus Südosteuropa strammen. Beide sollen eine Jeans und kurze dunkle Jacken getragen haben.

Die Polizei sucht Zeugen, die noch weitere Hinweise zu den gesuchten Personen geben können. Möglicherweise ist der dunkle Kleinwagen noch jemandem aufgefallen. Die Ermittler halten es auch für möglich, dass die Einbrecher den Bereich zuvor ausbaldowert haben.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

