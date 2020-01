Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl in Gießen+++Kennzeichen in Langgöns gestohlen+++Renault zerkratzt

Gießen (ots)

Gießen: Kellnergeldbörse gestohlen - Zeugenaufruf

Ein unbekannter Mann stahl Donnerstagabend (02. Januar) das Kellnerportemonnaie eines 18-jährigen Mannes. Gegen 22.30 Uhr betrat der Unbekannte einen Imbiss in der Frankfurter Straße. Bei einer günstigen Gelegenheit griff er hinter die Theke und flüchtete mit Portemonnaie inklusive dem Bargeld in dreistelliger Höhe. Der Angestellte informierte die Polizei einen Tag später. Beschreibung des Täters: Er ist etwa 1,75 Meter groß, zwischen 30 und 35 Jahre alt und hat eine kräftige Figur. Der Verdächtige hat dunkle Haare und ein Muttermal an der linken Wange. Der deutschsprechende Mann sah südländisch aus und trug eine schwarze Kapuzenjacke sowie einen dunklen Pullover.

Langgöns: Kennzeichen gestohlen

Auf das Kennzeichen (GI-LF 306) eines Ford hatte es ein Unbekannter im St.-Ulrich-Ring in Lang-Göns gesehen. Der blaue Focus stand dort am Donnerstag (03. Januar) zwischen 03.00 und 11.45 Uhr auf einem Parkplatz. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Renault zerkratzt

Etwa 1.000 Euro Sachschaden beklagt ein Renault-Besitzer nach einer Sachbeschädigung an seinem Auto. Unbekannte zerkratzten zwischen 19.00 Uhr am Dienstag (31. Dezember) und 13.30 Uhr am Mittwoch (01. Januar) den in der Frankfurter Straße geparkten grauen Megane. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Sabine Richter

Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ferniestraße 8

35394 Gießen

Telefon: 0641-7006 2040

Fax: 0611-327663040



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh



E-Mail: pressestelle.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell