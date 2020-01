Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Zeugen nach Brand in Gießen gesucht+++Schafe gestohlen+++Körperverletzung+++Vandalen beschädigen fünf Autos+++Raub im Seltersweg?+++Verkehrsunfälle

Gießen (ots)

Gießen: Schuppenbrand durch Feuerwerksrakete - Zeugenaufruf nach Brand vom 23.12.2019

Bereits einen Tag vor Heiligabend (23. Dezember) steckten Unbekannte offenbar durch eine Feuerwerksrakete einen Holzverschlag in Brand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Gegen 05.55 Uhr hörte ein Anwohner der Gießener Straße einen Knall. Beim Blick nach draußen sah er seinen Schuppen brennen. Kurzerhand löschte er den Brand, um ein Übergreifen auf den benachbarten Holzbau zu verhindern. Während der Löschaktion bemerkte er weitere Knallgeräusche. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Wer hat an diesem Morgen ebenfalls diese Geräusche gehört und kann Angaben zu den Verursachern machen? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Schafe gestohlen

Unbekannte stahlen Donnerstagabend gegen 22.40 Uhr von einer Weide in der Nähe eines Restaurants in der Hangelsteinstraße in Wieseck (Gemarkung "Auf der Hohl) mehrere Schafe. Nach ersten Erkenntnissen fehlen dem Besitzer nun sechs Schafe. Die Polizei geht davon aus, dass die Schafe zum Abtransport in einen Transporter (ähnlich Sprinter) gebracht wurden. Wer hat verdächtige Personen oder größere Fahrzeuge in der Hangelsteinstraße beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Auseinandersetzung in der Rödgener Straße

Am Donnerstagabend (03. Dezember) kam es gegen 21.10 Uhr zu Streitigkeiten unter den Bewohnern der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE) in der Rödgener Straße. Als zwei Frauen (22 und 43 Jahre) des Sicherheitsdienstes dazwischen gehen wollten, sprühte ein Unbekannter mit Pfefferspray. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Vandalen im Schwarzlachweg - Wer hat fünf Autos beschädigt

Unbekannte Jugendliche traten Freitagfrüh (04. Januar) mehrere Autospiegel von geparkten Autos ab. Gegen 04.50 Uhr beobachtete ein Anwohner die drei Vandalen, als diese den Spiegel seines PKW beschädigten. Als er die Übeltäter anschrie, flüchteten sie in Richtung Marburger Straße. Der Höhe des Sachschadens an mindestens fünf Fahrzeugen ist noch unbekannt. Wer kann Angaben zu den Personen machen? Gibt es noch weitere geschädigte Autobesitzer? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Angeblicher Raub im Seltersweg?

Von einem mutmaßlichen Raub erzählte ein 31-jähriger Mann, der gegen 05.00 Uhr im Vorraum eines Kreditinstitutes in der Frankfurter Straße saß. Er war lediglich mit einer Unterhose und Strümpfen bekleidet. Ein Zeuge hatte die Polizei über den halbnackten Mann informiert. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Dienststelle. Gegen 02.00 Uhr sei der Mann von einem bewaffneten Unbekannten aufgefordert worden, seine Sachen auszuziehen. Mit der Bekleidung sei der Täter dann in Richtung Innenstadt gelaufen. Deutlich alkoholisiert pustete er auf der Wache 1,52 Promille. Die Beamten brachten den Mann zu seiner Hotelunterkunft und staunten nicht schlecht: Die Bekleidung des Mannes sowie sein Portemonnaie befanden sich in seinem Hotelzimmer. Trotz Nachfrage blieb er bei der Behauptung, dass er ausgeraubt worden sei. Der Mann muss sich nun wegen des Vortäuschen einer Straftat verantworten.

Reiskirchen: Sachbeschädigung in der Sudetenstraße

Unbekannte beschädigten offenbar mit Feuerwerkskörpern die Rolläden und ein Fenster eines Wohnhauses in der Sudetenstraße. Der Schaden, der zwischen 15.00 Uhr am Montag (30. Dezember) und 10.00 Uhr am Mittwoch entstand, wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Pohlheim: Audi in Watzenborn-Steinberg beschädigt

600 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Audis nach einer Sachbeschädigung in der Kurt-Schuhmacher-Straße in Watzenborn-Steinberg. Der weiße A3 stand dort zwischen 20.00 Uhr am Dienstag (31. Dezember) und 05.00 Uhr am Mittwoch (01. Januar). Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfallflucht in der Richard-Wagner-Straße

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte offenbar einen in der Richard-Wagner-Straße (Höhe 13) geparkten Audi. Der silberfarbene A4 stand dort am Donnerstag (02.Januar) zwischen 7.00 Uhr und 16.10 Uhr. Als der Fahrer zu seinem abgestellten Wagen zurückkam, war dieser vorne links an Scheinwerfer und Radlauf beschädigt. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen/Westanlage: Zeugen nach Unfall gesucht

An der Ampel Westanlage/Zufahrt Parkhaus kam es am Donnerstagabend (02.Januar) gegen 18.15 Uhr zu einem Unfall. Zwei Autos, der Daimler eines 25-Jährigen aus Gießen sowie der BMW eines 22-jährigen Gießeners, standen auf der Zufahrtsspur zum Parkhaus Westanlage. Bei Grünlicht kam es zum Zusammenstoß. Die Beteiligten machten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang, so dass die Polizei nun nach Zeugen sucht. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallgschehen machen? Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 1.700 Euro geschätzt. Hinweise bitte unter Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen/A485: Von der Fahrbahn abgekommen

Zu einem Unfall kam es am Donnerstag (02.Januar) auf der Autobahn 485. Eine 18-jährige Marburgerin fuhr von Marburg kommend nach Butzbach und wechselte am Gießener Südkreuz die Fahrspur. Dabei kam sie nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Verkehrsschild zusammen. Glücklicherweise verletzte sie sich nicht. Der Schaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/7043-5010.

