Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen gesucht; Aurich - Einbruch in Europahaus; Aurich - Unfallflucht; Aurich - Unfall auf Parkplatz

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeugen gesucht

Wie bereits berichtet, kam es am Wochenende in der Stadthalle Aurich zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Eine bislang unbekannte männliche Person schlug dabei einem 31-jährigen Mann aus Südbrookmerland eine Flasche auf den Kopf. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag gegen 2.30 Uhr im Bereich der Toiletten. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Einbruch in Europahaus

Unbekannte sind am Wochenende in das Europahaus Aurich eingebrochen. Zwischen Freitag, 22.15 Uhr, und Montag, 7.40 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude an der Von-Jhering-Straße und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Ein grauer Citroen C3 ist am Samstag in Aurich beschädigt worden. Ein unbekannter Autofahrer touchierte den Wagen hinten rechts am Kotflügel. Der Citroen war zur Tatzeit zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr am Schloßplatz abgestellt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Unfall auf Parkplatz

Bei einem Unfall auf einem Parkplatz in Aurich sind am Sonntag drei Personen leicht verletzt worden. Der 19 Jahre alte Fahrer eines Renault Clio fuhr gegen 19 Uhr über den Parkplatz am Extumer Weg. Dabei fuhr er offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit über einen Grünwall und das Auto überschlug sich. Der 19-jährige Fahrer aus Südbrookmerland und die beiden Insassen im Alter von 15 und 21 Jahren wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt schätzungsweise im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell