Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Tankbetrug

Linz am Rhein (ots)

Am Freitag dem 27.09.19, gegen 07.40 Uhr, ereignete sich in Linz, Total Tankstelle, ein Tankbetrug. Zwei Insassen eines älteren hellen VW Passats stellten das Fahrzeug etwas entfernt von der Tankstelle in der Asbacher Straße in Höhe des Bauhofs der Stadt Linz ab. Dann begab man sich mit zwei Kanistern zur Tankstelle und befüllte diese mit Diesel im Wert von 52,-EUR. Anschließend ging es zurück zum Auto und man entfernte sich in Rtg. Ortsausgang. Eine Zeuge dem das verhalten der Männer aufgefallen war, beschrieb diese als Nichtdeutsch. Einer trug einen Trainingsanzug, weiteres ist nicht bekannt. Am PKW soll sich ein Kennzeichen, beginnend mit AK- befunden haben. Hinweise bitte an die Polizei Linz, 02644 / 9430.

