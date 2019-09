Polizei Mettmann

POL-ME: Mit über 1,5 Promille am Steuer auf Grünlicht gewartet - Mettmann - 1909036

Mettmann (ots)

Der Polizei im wahrsten Sinne des Wortes "am Steuer aufgefallen" ist eine Autofahrerin am Donnerstagabend des 05.09.2019, gegen 22.05 Uhr, an der Bergstraße in Mettmann. Eine Streifenwagenbesatzung bemerkte dort einen roten PKW VW Golf, der mit laufendem Motor, aber längere Zeit unbewegt, vor ausgeschalteter Ampelanlage in Höhe der Haltlinie des zum Bahnhof Am Stadtwald gehörenden Parkplatzes stand. Als sich der PKW auch nach längerer Wartezeit vor dem dortigen STOP-Zeichen und dem gelben Blinklicht der Ampel nicht in Bewegung setzte, sprachen die Beamten die Fahrerin des Golfs an. Auf die Frage, ob man ihr helfen könne, antwortete die 37-jährige Frau aus Mettmann, dass sie auf Grünlicht warten würde.

Im weiteren Gespräch verstärkte sich bei den polizeilichen Einsatzkräften sehr schnell der Eindruck, dass die VW-Fahrerin unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein deshalb angebotener und durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Test ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille (0,76 mg/l). Daraufhin leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Zur Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt. Den Führerschein der Beschuldigten, welcher natürlich jedes weitere Führen von führerscheinpflichtigen Fahrzeugen ausdrücklich und bis auf weiteres untersagt wurde, stellten die Beamten sicher.

