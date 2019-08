Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unbekannte Täter entwenden Porsche

Medebach (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter in der Soester Straße einen Porsche 991 Turbo S in grau entwendet. Die Täter drangen zwischen 23.30 Uhr und 09.00 Uhr in das Einfamilienhaus ein und durchsuchten das Gebäude. Mithilfe des Autoschlüssels, welcher sich im Gebäude befand, entwendeten sie den in der Garage stehenden Porsche. Der Porsche hat das amtliche Kennzeichen HSK-MZ 84. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

