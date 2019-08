Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer im Krankenhaus gestorben

Sundern (ots)

Der 27-jährige Mann aus Hemer, welcher am 29.7 auf der Seestraße am Sorpesee mit einem Motorrad verunglückt ist, (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65847/4336216 ) ist bedauerlicherweise am gestrigen Tage verstorben.

