POL-HSK: Unfall auf Sommerrodelbahn

Olsberg (ots)

Am Donnerstagabend kam es gegen 20.50 Uhr zu einem Unfall auf einer Sommerrodelbahn in Bruchhausen. Hierbei wurde ein sechsjähriger Junge aus den Niederlanden schwer verletzt. Der sechsjährige Junge war als Mitfahrer in dem Schlitten eines 39-jährigen Mannes aus den Niederlanden unterwegs. Hinter den Beiden fuhr ein Schlitten mit einem 47-jährigen Mann und einer 32-jährigen Frau aus den Niederlanden. Im Start- und Zielbereich fuhr aus bislang ungeklärter Ursache der hintere Schlitten auf den vorderen Schlitten auf. Der Sechsjährige wurde durch den Aufprall schwer- der 39-Jährige leicht verletzt. Der Junge musste in eine Spezialklinik geflogen werden. Die Ermittlungen dauern an.

