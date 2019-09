POL-ME: Rettungssanitäter bei Einsatz angegriffen - Erkrath - 1909032

Polizei Mettmann

Am Donnerstagnachmittag (5. September 2019) ist an der Mettmanner Straße in Erkrath ein Rettungssanitäter während der Ausübung seiner Tätigkeit von zwei Männern angegriffen worden. Glücklicherweise wurde der 33-Jährige bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Dem Angriff auf den Rettungssanitäter vorausgegangen war ein Einsatz wegen eines Körperverletzungsdelikts an der Mettmanner Straße: Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 81-jähriger Anwohner seine Nachbarin mit Pfefferspray besprüht. Daraufhin wurde er von zwei bislang unbekannten Männer verprügelt. Zeugen riefen daraufhin Rettungskräfte und die Polizei.

Als die Rettungskräfte zuerst am Einsatzort eintrafen, versuchte ein 33-jähriger Sanitäter die beiden Männer von dem am Boden liegenden 81-Jährigen zu trennen, um Erste Hilfe zu leisten. Daraufhin bedrohte ihn das Duo und einer der Männer stieß ihn heftig gegen die Brust. Anschließend flüchteten die beiden in Richtung des Wanderparkplatzes Neanderthal.

Bei der körperlichen Auseinandersetzung wurden sowohl der 81-Jährige als auch die 55-Jährige verletzt. Sie wurden vorsorglich zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sanitäter wurde glücklicherweise nicht verletzt und konnte seine Arbeit unversehrt fortsetzen.

Unterdessen hat die Polizei die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Zu den beiden Männern, welche sowohl den 81-Jährigen als auch den Sanitäter angegriffen haben, liegen folgende Personenbeschreibungen vor:

Erster Täter:

- circa 30 - 35 Jahre alt - schlank - etwa 1,80 Meter groß - hatte einen Drei-Tage-Bart - hatte dunkelbraune Haare - bekleidet mit einem roten Pulli und Turnschuhen - hatte laut Zeugen ein "südländisches Aussehen" - sprach Deutsch mit Akzent

Zweiter Täter:

- circa 35 - 40 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - dunkelbraune Haare - volles Gesicht - hatte laut Zeugen ein "südländisches Aussehen"

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, jederzeit entgegen.

