Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: 1. Rheinbrohl- Verkehrsunfall mit Verkehrsunfallflucht 2. Linz am Rhein- Trunkenheitsfahrt mit 2,01 Promille 3. Vettelschoß- Kirmes 4. Linz am Rhein- Martinus-Gymnasium

Linz am Rhein (ots)

1. Am Samstag, den 28.09.2019, im Zeitraum von 15:50 Uhr und 16:10 parkte die 33-jährige Fahrerin ihren Pkw auf dem Parkplatz des LIDL in Rheinbrohl. Zu Hause stellte die Fahrerin einen Schaden an ihrem Pkw fest. Beim Unfallverursacher handelt es sich vermutlich um einen weißen Pkw Dacia. Es wird gebeten, sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallhergang an die Polizeiinspektion Linz am Rhein unter 02644/943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de zu melden.

2. Am Samstagabend, den 28.09.2019 um 20:45 Uhr, wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle bei einer 49-jährigen Pkw-Fahrerin deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 2,01 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

3. Anlässlich der Kirmes im Forum Vettelschoß kam es zu mehreren Einsätzen. Es wurden mehrere Körperverletzungsanzeigen (auch wechselseitig) und eine Beleidigungsanzeige aufgenommen. Alle Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss. Die Ermittlungen in allen Strafanzeigen dauern an.

4. Am Sonntagmorgen um 03:11 Uhr wurde der hiesigen Dienststelle eine randalierende Person auf dem Schulhof des Martinus Gymnasium in Linz am Rhein gemeldet. Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung verließ eine Gruppe von mehreren Personen fluchtartig das Schulhofgelände. Der Eingangsbereich war übersäht mit Essensresten, Müll, Joints und diversen Betäubungsmittelutensilien. Im Rahmen der Absuche konnte eine männliche 22-jährige Person angetroffen werden. Die Drogen und Utensilien wurden sichergestellt. Eine Strafanzeige sowie eine Mitteilung an die Verbandsgemeinde wurden gefertigt.

