POL-ME: Mindestens 400.000,- Euro Sachschaden beim Brand einer Lagerhalle - Ratingen - 1909047

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Ratingen bereits mit eigenen und bebilderten Pressemitteilungen / ots (als PDF in Anlage) berichtete, kam es am noch nächtlichen Sonntagmorgen des 08.09.2019, kurz nach 03.00 Uhr, zu einem Lagerhallenbrand an der Bahnhofstraße im Ratinger Ortsteil Hösel. Die Feuerwehr bekämpfte über Stunden und mit einem Großaufgebot an Kräften das Feuer in einer ca. 1.300 Quadratmeter großen Lagerhalle in einem verwinkelten Gebäudekomplex nahe des S-Bahnhofes Hösel. Trotz des intensiven Löscheinsatzes der Feuerwehr wurde die Lagerhalle schwer beschädigt, Teile des Daches stürzten ein, weitere Bauteile sind vom Einsturz bedroht. Personenschaden entstand nicht. Erst am Sonntagabend war der Brand endgültig unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Nacht.

Am heutigen Montagmorgen des 09.09.2019 wurde der von der Polizei nach dem Ende der Löscharbeiten beschlagnahmte Brandort von Brandexperten des Kommissariat 11 (KK 11) genauer untersucht. Dabei kamen die Kriminalisten sehr schnell zu dem Ergebnis, dass das Feuer fahrlässig oder vorsätzlich gelegt wurde. Eine technische Ursache scheidet in dem seit langer Zeit und seitdem stromlos geschalteten Objekt mit großer Sicherheit aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 400.000,- Euro.

Bisher liegen der Polizei noch keine konkreten Hinweise auf einen Verursacher des Großfeuers vor. Ein Strafverfahren und weitere kriminalpolizeiliche Ermittlungen dazu wurden eingeleitet. Sachdienliche Angaben zum Brand, seiner Entstehung und einer möglichen Verursachung sowie Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die in einen Zusammenhang zum Brand stehen könnten, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

