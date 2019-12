Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191216.6 Itzehoe: Aufgebockt wider Willen

Itzehoe (ots)

Sonntagmorgen war der nicht geringe Alkoholkonsum eines Mannes dafür verantwortlich, dass dieser mit seinem Auto ungewollt auf Baustümpfen landete und nicht mehr vor und zurück kam. Der Mann musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Gegen 08.00 Uhr erhielt die Polizei von einem Fahrzeug Kenntnis, das auf einem Parkplatz in der Edendorfer Straße einen Zaun durchbrochen hatte und anschließend auf Baumstümpfen zum Stillstand gekommen war. Offenbar war der Insasse versehentlich vorwärts statt rückwärts unterwegs gewesen. Den Fahrer Audis trafen die eingesetzten Beamten schlafend in seinem laufenden, aufgebockten Fahrzeug an. Der 37-Jährige war ganz offensichtlich stark alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest bei ihm lieferte ein Ergebnis von 1,89 Promille. Gefahren sein wollte der Beschuldigte nicht - der ungewöhnliche Standort des Autos war vor diesem Hintergrund allerdings schwer erklärbar. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe bei dem uneinsichtigen Mann aus dem Itzehoer Umland an und beschlagnahmten seinen Führerschein. Der 37-Jährige wird sich nun wegen der Straßenverkehrsgefährdung infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten müssen.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell