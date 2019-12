POL-IZ: 191216.3 Itzehoe: Vorsicht vor Taschendieben!

Polizeidirektion Itzehoe

Am vergangenen Freitag haben sich Taschendiebe wieder einmal das Weihnachtsgetümmel zu Nutze gemacht und die Kunden von Itzehoer Supermärkten bestohlen. Innerhalb von nur einer Stunde registrierte die Polizei drei Taten, bei denen es Diebe ganz offensichtlich auf Bargeld abgesehen hatten.

Gegen 13.00 Uhr dürfte es die Verlockung gewesen sein, der ein Dieb nicht wiederstehen konnte. Die Geschädigte hatte ihre Handtasche während des Shoppens in einem Discounter in der Rudolf-Diesel-Straße an den Einkaufswagen gehängt und darauf vertraut, dass ein Verschließen genug Schutz vor Diebstahl sein würde. Weit gefehlt, denn gegen 13.15 Uhr musste die Anzeigende feststellen, dass zwar die Tasche noch da war, das darin zuvor enthaltene Portemonnaie jedoch nicht. Glück im Unglück: Bis auf die Bargeldsumme von 100 Euro fand sich die Geldbörse samt dem übrigen Inhalt später wieder an.

Denselben Bargeldbetrag erbeutete ein Unbekannter, ebenfalls zur Mittagszeit, in einem Geschäft in der Straße Rotenbrook. Auch hier hatte eine 82-Jährige ihre Tasche am Einkaufswagen deponiert und bemerkte schließlich, dass das Portemonnaie samt Inhalt daraus fehlte. Diese Frau bekam ihre Geldbörse bis jetzt nicht zurück.

Ein dritter Fall ereignete sich in einem Laden in der Carl-Zeiss-Straße. Ein Dieb hatte wieder einmal leichtes Spiel, denn die Anzeigende ließ ihre Handtasche ebenfalls im Einkaufswagen zurück. Aus dieser stahl er ein Smartphone, Geld und Geldkarten, wobei das Stehlgut bis auf das Geld mittlerweile wieder aufgetaucht ist.

Wären die Geschädigten in allen drei Fällen sorgsamer mit ihren Taschen umgegangen, hätten sich die Taten möglicherweise vermeiden lassen. Also, damit Ihnen Ihre Geldbörse nicht abhandenkommt, sollten Sie folgende Verhaltenstipps beherzigen - auch wenn diese nicht immer bequem erscheinen:

- Tragen Sie Geldbörsen und auch Smartphones in verschlossenen Innentaschen, die keinen ungehinderten Zugriff erlauben. - Behalten Sie Ihre Handtaschen stets bei sich und legen Sie sie auch nicht nur kurzfristig ab - auch nicht in den sicher erscheinenden Einkaufswagen. - Sorgen Sie dafür, dass Ihre Tasche verschlossen und ein einfaches Öffnen unmöglich ist. - Wer ganz sichergehen möchte und kein Freund von Handtaschen ist, kann auf Gürteltaschen zurückgreifen, Brustbeutel tragen oder aber sein Portemonnaie mit einer Kette versehen. - Denken Sie daran, auch Stuhllehnen sind keine geeigneten Aufbewahrungsorte für Taschen - ebenso wenig wie die Netze von Rollstühlen, Rollatoren und Kinderwagen.

Beherzigen Sie diese Hinweise und erschweren Sie den Dieben damit das Leben!

