Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191216.1 Horst: Betrunken auf der Autobahn

Horst (ots)

Dank des Hinweises von Zeugen ist es der Polizei am Freitagmorgen gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines jungen Mannes auf der Autobahn 23 aufzudecken. Der 25-Jährige musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben.

Gegen 06.15 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer auf der A 23 einen Wagen, der in Schlangenlinien unterwegs sein und den Verkehr gefährden sollte. Die Zeugen sicherten die Fahrt des zunächst Unbekannten nach hinten ab, bis der Hyundai die Autobahn verließ und auf den Parkplatz Steinburg fuhr. Hier erwarteten die Anrufer die Polizei, der verdächtige Fahrer hatte sich zwischenzeitlich in seinem Auto zur Ruhe gelegt. Die Einsatzkräfte weckten den Mann und stellten bei ihm deutliche Anzeichen von vorangegangenem Alkoholgenuss fest. Ein Atemalkoholtest bei dem Braunschweiger ergab einen Wert von 1,39 Promille. Die Streife ordnete die Entnahme einer Blutprobe an und behielt die Fahrzeugschlüssel und den Führerschein des 25-Jährigen ein. Sein Hyundai wies einen scheinbar frischen Unfallschaden auf, der von der Kollision mit einer Leitplanke stammen dürfte. Schäden an den Mittelleitplanken auf der Autobahn konnte die Polizei jedoch nicht feststellen. Der Beschuldigte wird sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten müssen.

