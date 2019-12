Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191213.7 Kellinghusen: Randalierer am Werk

Kellinghusen (ots)

In Kellinghusen haben Randalierer am Mittwoch ihr Unwesen getrieben. Sie richteten an einer öffentlichen Toilette einen Sachschaden an, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 07.30 Uhr bis 17.30 Uhr wüteten die Täter in der Herrentoilette im Bürgerhaus in der Hauptstraße. Sie zerschlugen unter anderem einen Toilettenpapierhalter und einen Handtuchspender und verstopften das Urinal mit Toilettenpapier. Der Sachschaden, den die Unbekannten anrichteten, dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen.

Zeugen, die Hinweise auf die Randalierer geben können, sollten sich mit der Polizei in Kellinghusen unter der Telefonnummer 04822 / 20980 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

