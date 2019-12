Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191213.4 Itzehoe: Verkehrsunfall mit leichtverletzten Personen

Itzehoe (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es auf der Kreuzung Brunnenstieg/Bargkoppel zu einem Verkehrsunfall mit Leichtverletzten.

Gegen 12.32 Uhr befuhr der Fahrzeugführer mit seinem BMW die Straße Bargkoppel aus Richtung Oelixdorfer Straße kommend in Richtung Brunnenstieg. An der Kreuzung Brunnenstieg /Bargkoppel wollte der 68-jährige Unfallverursacher aus Itzehoe links in den Brunnenstieg abbiegen und übersah dabei, die von links kommende 73-jährige Vorfahrtberechtigte aus Kellinghusen, die mit ihrem Ford den Brunnenstieg aus Richtung Innenstadt kommend stadtauswärts befuhr. Beide Autofahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. - Die 73-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Abschleppunternehmen bargen die Unfallfahrzeuge. Der Gesamtschaden wird auf 7.000 Euro beziffert.

Maike Pickert

