Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191213.6 Itzehoe: Guter Blick...

Itzehoe (ots)

Das Hochhalten einer mit Cannabis gefüllten Tüte durch den Insassen eines Fahrzeugs ist am Donnerstagnachmittag einer Zivilstreife ins Auge gefallen. Bei der daraufhin durchgeführten Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer des besagten Wagens unter Drogeneinfluss stand.

Kurz nach 16.00 Uhr standen die Zivilkräfte mit einem Dienstfahrzeug in der Straße Neue Reihe am dortigen Bahnübergang in Richtung Kremper Weg. Vor den Beamten befand sich ein Auto, in das das Hineinsehen aufgrund des Rotlichts am Bahnübergang gut möglich war. Dank der guten Beleuchtung beobachteten die Polizisten, wie ein Mitfahrer ein scheinbar mit Cannabis gefülltes Behältnis hochhielt. Daraufhin kontrollierten die Einsatzkräfte den Wagen im Kremper Weg und stellten zwei augenscheinlich mit Marihuana gefüllte Tüten sicher. Zudem räumte der 22-jährige Fahrer ein, vor einigen Tagen Rauschmittel konsumiert zu haben. Ein später auf dem Itzehoer Revier durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Die Streife ordnete die Entnahme einer Blutprobe an und stellte die Drogen sicher. Der Betroffene muss sich nun wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter dem Einfluss berauschender Mittel und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

