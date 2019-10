Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Richter schickt drei mutmaßliche Drogendealer in Untersuchungshaft - Nachtrag zur Pressemeldung vom 08.10.2019

Neuss (ots)

In einer Pressemeldung vom 08.10.2019 - 14:28 Uhr - berichteten wir über die Sicherstellung von 180 Gramm Heroin und die damit verbundene Festnahme eines 46-Jährigen. Er wurde am Dienstagnachmittag (08.10.), auf Antrag der Staatsanwaltschaft, einem Richter vorgeführt, der Untersuchungshaft gegen den Verdächtigen anordnete.

Bei den weiteren Ermittlungen gingen den Beamten in Neuss noch am gleichen Tag (08.10.) zwei niederländische Drogenlieferanten ins Netz. Die Ermittler konnten ein Kilogramm Heroin sicherstellen. Die sichergestellten Betäubungsmittel haben insgesamt einen Straßenverkaufswert von mehreren zehntausend Euro.

Die zwei Tatverdächtigen, im Alter von 19 und 30 Jahren, wurden vorläufig festgenommen und am Donnerstag (09.10.), auf Antrag der Staatsanwaltschaft, einem Richter vorgeführt. Dieser ordnete ebenfalls Untersuchungshaft an. Die beiden Männer schweigen sich derzeit aus. Die Ermittlungen in diesem Verfahren und im Umfeld der Beschuldigten dauern an.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell