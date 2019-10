Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte entwenden alten Ford Transit

Meerbusch-Lank (ots)

Zwischen Montag (07.10.), 18 Uhr, und Dienstag (08.10.), 12:30 Uhr, gelangten Unbekannte gewaltsam auf ein Grundstück an der Robert-Bosch-Straße, in Lank. Von dort entwendeten sie einen weißen, 20 Jahre alten Ford Transit, an dem keine Kennzeichen montiert waren.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

