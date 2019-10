Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei stellt 180 Gramm Heroin in Wohnung sicher - mutmaßlicher Dealer wird Richter vorgeführt

Neuss (ots)

Am Montagmorgen (07.10.), gegen 08:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Neusser Polizei einen verdächtigen Mann an der Bushaltestelle Niedertor. Sie hatten offensichtlich den "richtigen Riecher". Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Polizisten drei Heroinbubbles (Bubbles sind kugelförmig abgepackte Konsumeinheiten, die meist für Kokain und Heroin Anwendung finden) bei dem 43-Jährigen sicher.

Aufgrund der weitergehenden Ermittlungen geriet ein 46-Jähriger aus dem Neusser Norden in Verdacht, gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln zu handeln. Nach einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler bei dem Mann 180 Gramm Heroin, diverses Verpackungsmaterial, sowie Streckmittel und eine Feinwaage. Zudem stellten die Ordnungshüter Bargeld sicher, da der Verdacht bestand, dass es sich um sogenanntes Dealgeld handeln könnte.

Der 46-Jährige wurde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen.

Den Neusser, der bereits in der Vergangenheit wegen Betäubungsmitteldelikten aufgefallen war, führen die Ermittler am Dienstagnachmittag (08.10.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Richter vor. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell