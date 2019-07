Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugen verhindern Diebstahl von Fahrrädern

Delmenhorst (ots)

Zeugen meldeten am Donnerstag, 18. Juli 2019, 00:50 Uhr, den gerade stattfindenden Diebstahl von Fahrrädern in der Grundigstraße in Delmenhorst.

Die alarmierten Beamten der Polizei konnten vor Ort vier hochwertige und für einen Abtransport präparierte Fahrräder feststellen. So waren die Lenker bereits gelöst und parallel zum Rahmen gedreht und die Pedale abmontiert. Tatverdächtige Personen konnten in der Nähe nicht mehr angetroffen werden. Die Fahrräder wurden aus Gründen der Eigentumssicherung sichergestellt.

Weitere Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen. Gleiches gilt für die Eigentümer der Fahrräder (846583).

