Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Gefährdung des Straßenverkehrs in Visbek und Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, den 17. Juli 2019, befuhr ein 58-Jähriger aus Hagstedt in der Zeit von 22.41 Uhr bis 23.29 Uhr, mit seinem Opel-Corsa die Schneiderkruger Straße in Visbek in Fahrtrichtung Erlte.

Hier sollte er durch eine Polizeistreife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden, welcher sich der 58-Jährige zunächst durch Flucht entzog. Hierbei fuhr er mit erhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Ortschaften, missachtete Geschwindigkeitsbegrenzungen und überholte trotz bestehendem Überholverbots. Zwischen der Anschlussstelle Autobahn A1 Wildeshausen-West und dem Ortseingang Wildeshausen konnte der Pkw mit Unterstützung der Polizei Wildeshausen angehalten und der Fahrer kontrolliert werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,16 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

