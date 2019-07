Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Sachbeschädigungen an einer Kindertagesstätte in Schierbrok +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben sich am Wochenende unberechtigt auf dem Gelände einer Kindertagesstätte in Schierbrok aufgehalten.

In der Zeit von Sonntag, 14. Juli 2019, 16:00 Uhr, bis Montag, 15. Juli 2019, 06:00 Uhr, versuchten sie dabei einen Holzschuppen auf dem Gelände aufzubrechen. Außerdem beschädigten sie ein Insektenhotel. Durch ein Fenster gelang es ihnen zudem, in den hinteren Gebäudetrakt einzudringen, wo sie einen Wasserhahn aufdrehten. Ein Wasserschaden in der Tagesstätte entstand glücklicherweise nicht.

Wer Hinweise auf mögliche Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04222/9446-0 mit der Polizei in Ganderkesee in Verbindung zu setzen (832106).

