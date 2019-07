Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrsunfall in Hude +++ Verursacher entfernt sich +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein grauer SUV vom Hersteller Mercedes wurde am Dienstag, 16. Juli 2019, auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Parkstraße in Hude beschädigt.

Die 50-jährige Pkw-Fahrerin stellte ihren Mercedes um 11:15 Uhr ordnungsgemäß auf einem Stellplatz ab. Als sie um 12:00 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie erhebliche Beschädigungen auf der Beifahrerseite fest, die auf ungefähr 2.000 Euro beziffert wurden.

Vermutlich war ein Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken gegen ihren Mercedes gefahren. Der Verursacher entfernte sich und war bislang nicht zu ermitteln. Zeugen, die Hinweise auf den möglichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter 04408/806698-0 mit der Polizei in Hude in Verbindung zu setzen (840334).

