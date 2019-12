Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191216.4 St. Michaelisdonn: Diebstahl von Baumaterialien

St. Michaelisdonn (ots)

Vermutlich mit einem Lastwagen haben Unbekannte einige Paletten Mineralwolle von einer Baustelle in St. Michaelisdonn abtransportiert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Samstag, 12.30 Uhr, bis zum heutigen Morgen haben Diebe eine Baustelle in der Johannesstraße aufgesucht. Von dort stahlen sie insgesamt siebeneinhalb Paletten mit Mineralwolle der Firma Rockwool im Gesamtwert von etwa 6.000 Euro. Der Transport der mehr als 40 Pakete Dämmmaterial dürfte mit einem LKW erfolgt sein. Möglicherweise haben Zeugen das Verladen oder sonstige Aktivitäten am Tatort bemerkt. In diesem Fall sollten sie sich an die Polizei in Marne unter der Telefonnummer 04851 / 95070 wenden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell