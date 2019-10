Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Dacia Sandero angefahren

Papenburg (ots)

Am Samstagmorgen ist es gegen 05:30 Uhr auf einem Tankstellengelände an der Friederikenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein Dacia Sandero beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen VW T5 fuhr rückwärts gegen den Dacia, stieg anschließend aus seinem Fahrzeug und schaute sich den Schaden an. Danach entfernte er sich von dem Gelände, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem Transporter dürfte sich vermutlich ein lettisches Kennzeichen befunden haben.

Zum Unfallzeitpunkt hielt sich ein grauer Kastenwagen mit mehreren Insassen auf dem Tankstellengelände auf. Möglicherweise haben diese Personen den Unfall beobachtet.

Hinweise nimmt die Polizei in Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

