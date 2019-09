Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen-Lohne - Update: Lkw auf A31 umgekippt

Wietmarschen-Lohne (ots)

Am Montagmorgen wurde ein in Richtung Norden fahrender Lkw auf der A31 in Höhe Wietmarschen-Lohne von einer Windböe erfasst. Der Fahrer verlor die Kontrolle und das Gespann kippte auf die Seite. Der Auflieger war mit unterschiedlichsten Materialien beladen. Weil sich darunter auch Kleinkalibermunition und hochätzende Gefahrstoffe befanden, wurde ein Sicherheitsbereich in einem Radius von 100 Metern um den Unfallort eingerichtet. Spezialkräfte der Feuerwehr arbeiteten vorsorglich in Atemschutz an dem verunfallten Fahrzeug. Gegen kurz nach 16.45 Uhr konnte erste Entwarnung gegeben werden. Die Gefahrstoffe waren zu dieser Zeit erfolgreich geborgen und umgeladen worden. Für die Aufräum- und Bergungsarbeiten hatte die Polizei die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Emsbüren und Lingen in beiden Richtungen voll gesperrt. Während gegen 16.30 Uhr die Fahrbahn in Richtung Süden wieder freigegeben werden konnte, dürfte die Gegenrichtung noch bis mindestens 18 Uhr gesperrt bleiben. Der Fahrer des Sattelzuges hatte sich bei dem Unfall verletzt und wurde vorsorglich ins Krankhaus eingeliefert. Die Autobahnpolizei Lingen hat ihre Ermittlungen aufgenommen.

