Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 191216.5 Albersdorf: Einbruch in Supermarkt

Albersdorf (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Albersdorf zu einem Einbruch in einen Supermarkt gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit der Tat geben können.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte um 02.38 Uhr gewaltsam über zwei Schiebetüren Zutritt zu dem Supermarkt in der Straße Karkloh. Sie entwendeten diverse Tabakwaren im Gesamtwert von mehreren tausend Euro und waren bereits wieder verschwunden, als die Polizei nur wenige Minuten nach Alarmauslösung vor Ort erschien. Der Sachschaden, den die Einbrecher anrichteten, lässt sich aktuell noch nicht beziffern.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder die im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 4081 / 940 wenden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell