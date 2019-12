Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unbekannt geben sich als Mitarbeiter einer Leitungsfirma aus

Nordhorn (ots)

Zwei bislang unbekannte, dunkle gekleidete männliche Personen klingelten am Mittwoch gegen 10:30 Uhr beim Wohnhaus des Geschädigten an der Schüttorfer Straße in Nordhorn. Sie gaben sich als "Mitarbeiter einer Leitungsfirma" aus. Die Täter gaben an, eine Leitung im Haus verlegen zu wollen und verschaffen sich so Zugang zum Wohnhaus. Dort kundschafteten sie das Haus aus. Als die Täter von dem Geschädigten auf einen Ausweis angesprochen wurden, verließen sie das Haus und tauchten nicht mehr auf. Ein Diebstahl konnte bislang noch nicht festgestellt werden. Es könnte sich um eine Vorbereitung auf eine geplante Tat handeln. Aus diesem Grund rät die Polizei zu Vorsicht und Misstrauen gegenüber Personen, die unangekündigt und ohne sich auszuweisen Zutritt in ein Wohnhaus verschaffen möchten.

