Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Börger - Einbruch in Einfamilienhaus

Börger (ots)

Am Mittwochmorgen gegen kurz nach fünf verschaffte sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Birkenallee in Börger. Aus dem Haus wurde zielgerichtet eine Portemonaie samt Inhalt entwendet. Wie die Täter ins Haus gelangt sind ist noch unklar. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Sögel, 05952/93450 in Verbindung zu setzen.

