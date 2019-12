Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen -Container in Brand gesetzt (Korrektur)

Esterwegen (ots)

Bislang unbekannte Täter setzten am Mittwoch gegen 6:30 Uhr einen an der Hauptstraße in Esterwegen stehenden Rollcontainer für Altpapier in Brand. Durch das Eingreifen eines Passanten konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein nahestehendes Gebäude verhindert werden. Der Container brannte völlig ab. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Esterwegen gelöscht. Es enstand ein Schaden in Höhe von 250 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Esterwegen, 05955/1211 in Verbindung zu setzen.

