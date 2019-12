Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ringe - Verkehrsunfall auf Kanalstraße

Emlichheim (ots)

Am Freitag letzter Woche kam es gegen 12:40 Uhr auf der Kanalstraße in Ringe in Höhe der Firma Bekuplast zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einer weißen Sattelzugmaschine touchierte mit seinem linken Außenspiegel einen Lkw auf der Gegenfahrbahn. Anschließend entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Emlichheim unter 05943/ 92000 zu melden.

