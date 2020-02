Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mann randaliert in Hotel

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines randalierenden Mannes in einem Hotel in der Stahlstraße musste am Dienstagnachmittag die Polizei ausrücken. Der 56-Jährige wütete in einem Zimmer und beschädigte dort eine Tür und den Fernseher. Vor Ort konnten ihn die Einsatzkräfte zunächst beruhigen. Warum der Mann so wütend war, zeigte ein Alkoholtest. 2,02 Promille pustete der 56-Jährige. Die Beamten sprachen ihm einen Platzverweis aus. Diesem kam er allerdings nach mehrmaliger Aufforderung nicht nach. Statt im Hotel, verbrachte der Störenfried nun die Nacht in der "Zelle". |slc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell