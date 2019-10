Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Spanngurte aus Auflieger-Box gestohlen

Halver (ots)

Auf dem Wanderparkplatz Sticht wurde der Werkzeugbehälter eines Aufliegers aufgebrochen. Der Auflieger hatte dort seit Dienstagabend, 19.30 Uhr, gestanden. Am Donnerstag gegen 11.10 Uhr bemerkten die Eigentümer, dass das Vorhängeschloss an dem Metallbehälter gewaltsam geöffnet wurde. Ein Unbekannter nahm Zurrketten und Spanngurte an sich. Hinweise bitte an die Polizei Halver unter Tel. 9199-0.

