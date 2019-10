Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Drei Jungs gesucht

Iserlohn (ots)

Vandalen in Schule Am Mittwochabend, kurz vor 18:00 Uhr, vernahm ein Zeuge in der Gesamtschule in Gerlingsen (Am Sonnenbrink) verschieden Knall- und Klirrgeräusche. Er hörte das Lachen von Jugendlichen. Bei Nachschau stellte er fest, dass diverse Fensterscheiben durch Steine eingeworfen waren. Er traf auf drei Jungs, die bei Erkennen und Ansprache des Zeugen Reißaus nahmen. Personenbeschreibung: Jungs (10 + Jahre alt), zwei von ihnen stiegen auf Fahrräder, der dritte auf einen City-Roller. Die Fahrradfahrer trugen gelbe Helme Es entstand erheblicher Sachschaden an den eingeworfenen Scheiben der Gesamtschule. Sachdienliche Hinweise zu den jungen Steinewerfern nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0 oder 9199- 6112) entgegen.

