Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Gescheiterter Einbruch in Firma (20/1111)

Speyer (ots)

01.11.2019 - 06.11.2019

Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vom 01.11. - 06.11.2019 in eine in der Mühlturmstraße ansässige Firma für Informationstechnik einzubrechen. An der Eingangstür konnten entsprechende Hebelmarken festgestellt werden. Augenscheinlich scheiterte das Vorhaben jedoch und es gelang dem/den Täter/n nicht, in die Geschäftsräumlichkeiten einzudringen. Wer in benanntem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Mühlturmstraße gemacht hat, wird gebeten, diese an die Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de mitzuteilen.

