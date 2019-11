Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Einbruch in Wohnhaus

Schifferstadt (ots)

In dem Zeitraum von Freitag, 08.11.19 (08:00 Uhr), bis Sonntag, 10.11.19 (16:00 Uhr), sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Robert-Schumann-Straße eingebrochen. Die Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in das Objekt. Im Anwesen wurden mehrere Räume durchwühlt. Aus dem Haus wurde Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

