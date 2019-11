Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Sachbeschädigung an PKW (17/0911) 08.11.2019, 13:00 Uhr

Speyer (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zerkratze am Freitag, den 08.11.2019, gegen 13:00 Uhr im Rainer-Maria-Rilke-Weg in Speyer das Fahrzeugheck eines schwarzen Opel Corsa. Das Fahrzeug war auf einem Stellplatz geparkt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Zeugenhinweise werden von der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell